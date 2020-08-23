Пропажа Овсиенко после смерти Легкоступовой обеспокоила фанатов

Москва, 23 августа. Фанаты российской певицы Татьяны Овсиенко обеспокоены тем, что звезда пропала из поля зрения общественности. Нехорошие мысли о судьбе и здоровье певицы стали появляться у поклонников после смерти певицы Валентины Легкоступовой. Об этом сообщает портал popcake.tv.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что звезда 90-х стала редко появляться в социальных сетях и отвечать на комментарии. Последняя запись Овсиенко в соцсети датирована 25 июня, хотя раньше она вела достаточно активную жизнь и делилась ее подробностями в Интернете. Вот уже два месяца от нее нет никаких вестей. Теперь фанаты все чаще оставляют обеспокоенные комментарии.

«Таня, куда вы пропали, почему у вас так мало подписчиков, отзовитесь», — написала одна из поклонниц.

Несмотря на то, что пика своей популярности Овсиенко достигла еще в 90-е, певица и сегодня имеет за своей спиной огромную армию поклонников. Они внимательно следят за ее жизнью и творчеством, однако в последнее время тревожных мыслей становится все больше, особенно после трагических событий с Валентиной Легкоступовой.

Татьяна Овсиенко — 53-летняя советская и российская певица, заслуженная артистка России, одна из участниц популярной поп-группы «Мираж», которая уже долгие годы выступает сольно.

Напомним, что 14 августа ушла из жизни певица Валентина Легкоступова. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. 7 августа звезда была обнаружена дома в состоянии опьянения вместе с мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым. После смерти жены Фирсова задержали и допросили, однако следствие полагает, что Легкоступова скончалась в результате несчастного случая.