Толкалина устроила для фанатов конкурс на самое «забористое» хамство

Москва, 23 августа. Актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram «пикантное» фото, снабдив его очень провокационным постом. Она предложила фанатам поучаствовать в конкурсе на самое «забористое» хамство.

На кадре девушка лежит в платье без трусов и бюстгальтера. При этом, хорошо просматривается ее грудь. Как правило, такие фотографии «живо» комментируют пользователи. Они обсуждают фигуру, одежду человека, ругают и стыдят за чересчур откровенные кадры, дают «ценные» советы и рекомендуют посетить врачей. Вот для таких Толкалина и предложила конкурс.

Она подчеркнула, что «соревнование» проводится для тех, кого не интересует творчество знаменитости, ее мысли, комментарии и посты.

«Давайте конкурс на самое забористое хамство! Вперед! Проведем локальный естественный отбор», — написала девушка.

Одна из подписчиц посчитала, что данный пост звезды говорит о наличии у нее проблем. По ее мнению, так нельзя общаться с фолловерами.

«Вас куда-то понесло. Проблемы? Нельзя с людьми так общаться. Спуститесь на землю. Доброго здоровья!» — выразила мнение поклонница.

Многие выразили восторг красотой актрисы и посоветовали не читать негативные комментарии завистников. Кто-то сравнил Толкалину с падшим ангелом.

«А мне больше ангела, может, падшего, ведь крылья не белые, напоминает. Классное фото. Как приятно видеть человека, живущего в гармонии с собой», — написала пользовательница.

По мнению основной части фолловеров, опубликованное фото не является пошлым, актриса на нем отлично выглядит. Они похвалили ее за то, что она живет, а не проживает жизнь.