Викторию Дайнеко в платье с глубоким декольте сравнили с Сашей Грей

Москва, 23 августа. Победительница шоу «Фабрика звезд-5», популярная певица Виктория Дайнеко поразила поклонников фотографией с оголенной грудью. Новый снимок артистка опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

«Все-таки каре выглядит классно, жаль только, [что] это кайф на 2–3 месяца, а потом ждешь, когда же снова будет привычная длина», — написала Дайнеко под снимком.

На фото Виктория позирует в изумрудном коротком платье с глубоким декольте, которое буквально выставляет напоказ грудь певицы. Образ исполнительницы дополнил акцент на губах — яркая красная помада. Многие поклонники оставили восторженные комментарии под новым постом кумира и буквально засыпали девушку комплиментами. Но нашлись и недоброжелатели, которым не понравился слишком глубокий вырез на платье. Хейтеры сравнили Викторию Дайнеко с порноактрисой Сашей Грей.

«Зачем вы делаете из себя дешевку?» — возмутилась olgabedrosova. «Тут вообще ни разу ни про каре. Его толком и не видно-то» — сыронизировала lemes_olga, намекая на оголенную грудь певицы, которая сразу бросается в глаза, глядя на фото. «Я думал Саша Грей», — перепутал с порноактрисой певицу поклонник.

33-летняя певица уже не раз будоражила фанатов обнаженными снимками. Месяц назад, к примеру, Виктория Дайнеко показала себя без белья. На кадре исполнительница предстала в классическом пиджаке и галстуке-бабочке. При этом на певице не было ни блузки, ни даже нижнего белья.