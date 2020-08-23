Эксперт: Усиление военной мощи РФ охладит горячие головы за границей

Усиление военной мощи способно охладить горячие головы за границей, в том числе в странах Прибалтики. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Образцы для легких катеров

Опытные образцы новых боевых модулей для вооружения легких катеров Военно-морского флота (ВМФ) России уже изготовлены и были переданы на испытания. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода», который входит в «Ростех».

Как отмечается, новые боевые модули, помимо всего прочего, используются в роботизированных охранных системах, которыми занимается Министерство обороны РФ.

«Действительно, продукт получился высокого качества, можно даже сказать, что одним из лучших на мировом рынке. В России у нас конкурентов в этом классе двухплоскостных дистанционно управляемых платформ в настоящий момент нет», — заявили в компании.

В составе «Уралвагонзавода» разработкой и производством модулей занимается АО «Электромашина».

Впервые презентация двухплоскостного дистанционно управляемого боевого модуля прошла на форуме «Армия» в 2016 году. Модуль вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд», телевизионным и тепловизионным каналом прицела, а также лазерным дальномером.

Заставить задуматься

Как отметил Андрей Иванов, на самом деле речь идет не столько о самих вооружениях, сколько о навыках ведения так называемой «гибридной войны». Сами по себе катера, крейсеры и линкоры в современном мире малозначимы.

«Ведь никто не хочет столкновения ядерных сверхдержав. Разработка новых систем вооружения — это демонстрация силы. Более того, это средство воздействия на соседей. То есть если у России появляются боевые катера, то они вряд ли напугают американцев. Но они способны заставить задуматься страны, скажем, Балтии», — пояснил Иванов.

По мнению эксперта, боевые катера — это средство сдерживания геополитических конкурентов в плоскости гибридных войн. Он подчеркнул, что сами по себе они не изменят военный расклад между государствами. Но одновременно они способны поменять геополитический расклад в конкретном регионе.

«Как говорится, лучшая крепость — та, которую и не пытаются штурмовать. Так вот, Россия сейчас создает именно такую «крепость». РФ обладает такой мощью, что никто за рубежом не осмелится не то что напасть на страну, но и вмешаться во внутриполитическую жизнь. Последнее считаю самым важным. Прямого военного противостояния не будет, это всем очевидно. Но попытки повлиять на внутрироссийскую политику предпринимаются постоянно. И вот как ни странно, а именно усиление военной мощи способно остудить горячие головы за границей», — заключил Андрей Иванов.

НАТО собирается укрепить свое присутствие на Черном море, проводя там регулярные маневры с союзниками, а также выводя войска из Германии, чтобы передислоцировать их к российским границам. Западное издание Business Insider называет Черноморский регион «новым очагом напряженности».

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому министр обороны Сергей Шойгу активно занимается повышением обороноспособности страны. Корабли класса «Прибой» станут ядром решения различных задач.