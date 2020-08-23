Аналитики призвали США прекратить провоцировать РФ самолетами-шпионами

Москва, 23 августа. Самолеты-разведчики США почти каждую неделю подлетают к российским границам, что вынуждает РФ осуществлять их перехват. Аналитики из американского издания The National Interest считают, что такие полеты могут привести к серьезной конфронтации сторон.

Наибольшее число маневров такого рода пришлось на конец июля-начало августа. Авторы материала подчеркивают, что использование самолетов-разведчиков против государств-потенциальных противников не является экстраординарным. Однако в отношении России американцы «зачастили».

Аналитики считают, что Белому дому и военным чинам стоит сбавить активность. Яркий пример пагубного воздействия на двусторонние отношения таких провокационных полетов был в 2001 году. Тогда столкнулись истребитель КНР и разведывательный самолет США. Отношения между двумя странами серьезно накалились. Только благодаря адекватности некоторых чиновников Белого дома удалось урегулировать ситуацию посредством дипломатии.

Журналисты обращают внимание, что не стоит часто совершать провокационные полеты вблизи российской границы, учитывая происходящее в Белоруссии. Аналитики напомнили, что Минск является для Москвы главным союзником. Президент Владимир Путин уже предупредил страны Запада о том, что не надо лезть во внутреннюю политику республики.

Авторы подчеркнули, что российско-американские отношения сейчас очень «прохладные». Если очередной полет приведет к инциденту 2001 года, то ситуация может выйти из-под контроля.

Эксперты считают, что едва ли представляет ценность информация, собранная самолетом, который даже не пересек российскую границу. Тем более, активно работают американские спутники, что делает просто опасным и неэффективным полеты разведывательных самолетов. Аналитики призвали Пентагон остановить подобные провокации.