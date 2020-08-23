Российский танк «Армата» получит экспортный паспорт

Москва, 23 августа. Российский танк «Армата» получил экспортный паспорт. Об этом сообщили в концерне «Ростех».

По словам представителя компании, этот документ дает право вести переговоры об экспорте «Арматы» в другие страны.

«Государство, на вооружение которого поступит этот танк, сможет значительно увеличить боевой потенциал своих танковых подразделений», — добавил он в комментарии агентству «Интерфакс».

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов объяснял заинтересованность других государств в покупке российского оружия.

«Сделано в России — значит сделано с высоким качеством. Прекрасное соотношение цены и качества. Кроме того, аналогов некоторых образцов нет ни в одной стране мира», — отметил политик в беседе с телеканалом RT.

Помимо этого, Красов указал на то, что техника отечественного производства прошла серьезную проверку, в том числе и в операциях по ликвидации террористов на Ближнем Востоке, конкретно в Сирии.