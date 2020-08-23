Армия России получила новые ЗРК «Штиль-1» и «Тор-М2ДТ»

Москва, 23 августа. Армия России получила новейшие зенитные ракетные комплексы «Штиль-1» и «Тор-М2ДТ», заявил глава совета директоров ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Фрадков.

После успешной серии испытаний «Штиль-1», который считается ЗРК средней дальности, принят на вооружение российских фрегатов проекта 11356. «Тор-М2ДТ» теперь поможет поддерживать безопасность в составе Сухопутных и береговых войск.

Фрадков отметил, что «Штиль-1» оснащен ракетами с вертикальным стартом. Особенности ЗРК позволяют организовать круговую оборону кораблей – комплекс может справиться с любыми средствами воздушного нападения. Кроме того, ракетой можно нанести ответный удар по надводным объектам.

Ракеты «Тор-М2ДТ» обладают малой дальностью полета. Однако его особенность в том, что он приспособлен для функционирования в арктическом регионе в мороз до минус 50 градусов.