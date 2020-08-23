Фанаты не узнали дочь Башарова на фото с отцом

Москва, 23 августа. Известный актер Марат Башаров, который попал в громкий скандал, связанный с разводом с Елизаветой Шевырковой, не перестал общаться с сыном Марселем.

Также у артиста есть взрослая дочь Амели от Елизаветы Круцко. Марат Башаров на днях отпраздновал собственный день рождения в компании детей. Снимком он поделился в социальных сетях.

«Самый лучший День рождения! Мое родное, сокровенное, будущее! Спасибо дети, что сделали папе праздник! И огромное спасибо всем, кто поздравил и скоро приедет, люблю вас», — написал Башаров.

На фотографии 16-летняя Амели обнимает своего младшего брата Марселя. Фанаты обратили внимание на девушку и заметили, что та выглядит намного старше, чем есть на самом деле. Некоторые вообще не узнали дочь Башарова.

«Что это за тетя рядом?» — с негодованием писали подписчики в Instagram актера.

В конце июня сообщалось, что актриса Екатерина Архарова написала заявление в полицию на своего бывшего мужа Марата Башарова. Девушка считает, что публичные слова актера о ней и ее семье на 90% состоят из клеветы. Башаров объяснил, почему Архарова решила подать на него в суд. По мнению артиста, все слова женщины не более, чем «весеннее обострение».