Эксперты рассказали, когда ждать укрепления рубля

Ситуация в экономике и политике остается очень напряженной, и это не может не сказываться негативно на курсе рубля к доллару и евро. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказали кандидат экономических наук, управляющий партнер компании «Лавник и партнеры» Роман Лавник и заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубль может улучшить свои позиции

Как отметил Роман Лавник, положение рубля относительно доллара и евро сегодня сложно назвать хорошим. Но к концу 2020 года российская валюта может все же улучшить свои позиции.

«Это будет зависеть от нескольких ключевых факторов, включая стабилизацию цен на нефтяном рынке, результаты президентских выборов в США в ноябре, политическую ситуацию в самой России и Белоруссии, успех в преодолении пандемии коронавируса и ее экономических последствий. Ситуация в братской республике может оказать очень негативное влияние на повышение стоимости иностранных валют, прошу не забывать этот фактор!» — пояснил эксперт.

По его мнению, для роста рубля необходимо восстановление национальной экономики, в том числе запуск на прежнем уровне тех отраслей, которые из-за пандемии весной-летом 2020 года фактически прекратили свою работу и потерпели колоссальные убытки. Если все перечисленные факторы будут складываться удачно, то рубль уже в середине осени 2020 года может чуть-чуть подрасти по отношению к евро и доллару.

«Однако этот рост вряд ли будет существенным. Если мы проанализируем прошлые повышения стоимости валют, то увидим, что полностью отыграть позиции рублю уже не удается. Например, после повышения стоимости евро и доллара в 2015 году рубль так и не смог вернуться на прежний уровень 40 рублей за евро и 30+ рублей за доллар. Поэтому осенью 2020 года рубль если и укрепит позиции, то лишь на несколько пунктов по отношению к евро и доллару», — пояснил Лавник.

В такой ситуации, заметил эксперт, возникает вопрос, что делать тем людям, кто хранит сбережения в национальной валюте. Он не советует пока спешить с приобретением евро или доллара. Во-первых, иностранную валюту стоит покупать, когда цены на нее относительно низкие. Во-вторых, серьезного повышения стоимости евро или доллара мы не видим.

«Кроме того, сейчас цены на российском рынке не столь сильно зависят от курса доллара или евро. Например, стоимость недвижимости давно привязана к курсу рубля, а не иностранных валют. Когда в 2014-2015 гг. выросла стоимость иностранной валюты, на ценах на недвижимость это повышение практически не отразилось. Более того, некоторая часть объектов даже подешевела. Таким образом, я порекомендую тем, кто не успел купить валюту в период ее стоимости 62–72 рубля соответственно, пока не спешить и по завышенным ценам ее не приобретать», — заключил собеседник ФАН.

Внешнеполитические риски

Как отметила Наталья Мильчакова, ситуация в экономике и политике остается очень напряженной и это не может не сказываться негативно на курсе рубля к доллару и евро. Во-первых, пандемия коронавируса никуда не ушла, в ряде европейских стран снова возвращаются некоторые ограничения, связанные с пандемией. При этом ВОЗ заявляет, что вторая волна пандемии еще даже не наступила, это еще продолжается первая.

«Хотя мы не ожидаем новых ограничений для бизнеса, в случае, если число зараженных COVID-19 вновь начнет расти, то существующие (например, ограничения на проведение массовых мероприятий, ограничения для сферы развлечений) могут сохраняться еще долго. А значит, быстрого восстановления российской экономики, как, впрочем, и мировой, до конца этого года ждать не приходится», — добавила эксперт.

Во-вторых, заметила Мильчакова, над Россией пока дамокловым мечом нависает угроза новых экономических санкций от США. По крайней мере, в угаре предвыборной борьбы принятие закона, который введет запрет на инвестиции в российский госдолг, возможно, хотя вероятность такого события невелика. В-третьих, новые обострения отношений между США и Китаем могут в любой момент перерасти в новую санкционную войну, а это может еще больше затормозить и без того страдающую от последствий коронавируса мировую экономику.

«Пожалуй, единственным позитивным драйвером для рубля осенью и в декабре мог бы стать рост цены на нефть до 50 долларов за баррель и выше. Но мировой спрос на нефть восстанавливается очень медленно, так что достижение этой цели нефтяными котировками может быть отложено уже на 2021 год», — пояснила эксперт.

Она ожидает, что этой осенью и в конце 2020 года рубль будет в интервале 74–79 руб. за доллар и 85–90 руб. за евро. Впрочем, если будут введены санкции против российского госдолга, не исключен рост доллара до 80 руб., а евро — до 95 руб.

«В случае, если жесткие санкции против России не будут введены, а цена на нефть поднимется до 50 долларов за баррель, то возможно снижение доллара в область 70 рублей, а евро — 80 рублей», — заключила Мильчакова.

Ранее около 37% россиян высказались, что хотели бы, чтобы их зарплата была привязана к курсу иностранной валюты. В стране только 1% граждан, у которых заработок привязан к валюте. Эксперты отмечают, что среди тех, кто хочет закрепить заработок за курсом валют, больше мужчин.