Климова показала на видео свою полуобнаженную тренировку в саду

Москва, 23 августа. Известная российская актриса Екатерина Климова усиленно приводит себя в спортивную форму для участия в будущих спектаклях. Накануне артистка показала своим подписчикам в Instagram кадры с тренировки в саду своего загородного дома.

«Скоро спектакли» — написала Климова, поэтому нужно привести себя в форму. На опубликованных кадрах, актриса предстала в полуобнаженном виде, облаченной в короткий спортивный топ и обтягивающие легинсы. Лучшим место для выполнения упражнений Климова посчитала полянку, рядом с который красуются живописные розовые кусты.

Подписчики отметили, что Климова уже находится в прекрасной форме. Судя по опубликованному ролику, Екатерина выбрала для себя комплекс упражнений йоги. На гимнастическом коврике она показала наклоны, различные отжимания, а также упражнения на растяжку.

Стоит напомнить, актриса является мамой четверых детей. Многие пользователи Сети недоумевают, как можно быть стройной и красивой после стольких родов.

В свою очередь российский актер Гоша Куценко написал, что рад тому факту, что занят с Климовой в одном спектакле под названием «Любовные письма». Напомним, что это постановка режиссера Дайнюса Казлаускаса, в которой играют многие именитые актеры.

Ранее Климова восхитила поклонников пляжными фото с отдыха. В этом году она еще не посещала черноморские курорты России, поэтому выложила в Instagram фотографии прошлогоднего отпуска, на которых она играет с детьми на побережье. Актриса одета в короткую юбку и небольшой, совершенно промокший, топ.