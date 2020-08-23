Ремонт «Адмирала Кузнецова» после пожара обойдется почти в 350 млн рублей

Москва, 23 августа. Почти 350 млн рублей потребуется для восстановления авианосца «Адмирала Кузнецова» после пожара. Примерную сумму ущерба назвали в Объединенной судостроительной корпорации.

По словам гендиректора ОСК Алексея Рахманова, общий бюджет «находится в диапазоне 300-350 миллионов рублей».

«Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное, и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта «Адмирала Кузнецова», — цитирует его ТАСС.

Рахманов добавил, что доковать авианосец будут во временном доке (он будет построен по согласованию с Минобороны РФ). В 2023 году док переоборудуют в капитальное сооружение для работы с кораблями Северного флота РФ. В 2022 году авианосец передадут ВМФ РФ.

Напомним, пожар на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел в декабре прошлого года. Тушение возгорания заняло почти сутки. В результате ЧП два человека погибли, 14 — пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По данным источников газеты «Известия», знакомых с ходом расследования причин пожара, главными источниками огня в энергетическом отсеке крейсера стали краска и остатки горюче-смазочных материалов.