«Спрут» поможет России покорить Арктику

Буксировщик военных водолазов «Спрут» — образец техники, которая может значительно облегчить задачи охраны критически важных объектов и доставку различных грузов в самых сложных условиях. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Не имеющий аналогов

Перспективный, не имеющий мировых аналогов буксировщик военных водолазов «Спрут», который был создан по заданию ВМФ, впервые будет представлен на международном форуме «Армия-2020». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление гендиректора завода-изготовителя аппарата «Буревестник» Сергея Старостина.

«В 2020 году мы с помощью НИОКР в инициативном порядке за собственные средства провели работу по разработке и изготовлению опытного образца под названием «Спрут», который будет впервые представлен на форуме «Армия-2020», — рассказал Сергей Старостин.

Он отметил, что «Спрут» был изготовлен в рекордно короткие сроки. Заказчик в лице МВФ обратился к предприятиям-разработчикам с предложением создать подводное средство движения для водолазов легкого типа в апреле 2020 года.

«У нас уже был очень серьезный задел в области разработки легких буксировщиков, мы сразу решили ставить перед собой задачу перекрыть эти тактико-технические требования, которые выдал ВМФ. И действительно, нам это удалось, и мы сделали в исключительно в короткие сроки. С апреля уже прошли практически все заводские испытания — и бассейновые, и натурные», — рассказал конструктор «Спрута» Петр Трошин.

Покорение Арктики

Как отметил Сергей Простаков, в первый раз широкая аудитория узнала о важности подводных работ, аппаратов и кадров для них во время трагедии с подводной лодкой «Курск». Новый аппарат «Спрут» ничем бы «Курску» не помог, так как предназначен для работы в определенных условиях, однако его важность не стоит недооценивать.

«Морские воды — это место, где располагается множество объектов важнейших инфраструктурных сетей и узлов. Поэтому спекуляции, которые в западных СМИ имели место после случая с глубоководной станцией АС-31 «Лошарик», имели под собой основание в том, что моря и океаны — это та зона, на которую традиционно обращено внимание не только гражданских, но и военных специалистов, решающих самые разные задачи», — пояснил Сергей Простаков.

По его словам, российская плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» и Крымский мост — это лишь недавние примеры создания в нашей стране важнейших объектов инфраструктуры. Они требуют особого отношения в вопросах безопасности. Следует помнить и о процессе комплексного освоения Арктики, и о подводных трубопроводных проектах.

«Буксировщик военных водолазов «Спрут» — образец техники, которая может значительно облегчить задачи охраны критически важных объектов и доставку различных грузов в самых сложных условиях, включая чрезвычайные ситуации. Именно от работы на том уровне решения задач, на котором действует «Спрут», зачастую зависит качество и скорость достижения различных целей. И судя по результатам испытаний, российские силовые и гражданские структуры могут получить в свое распоряжение технику, превосходящую по многим характеристикам зарубежные аналоги», — заключил Сергей Простаков.

Заметим, что по техническим характеристикам «Спрут превышает все запросы флота. Под водой «Спрут» разгоняется до 4,5 узла (более 8 км/ч). Например, у современных немецких аппаратов Bonex Infinity RS и Rotinor RD2 — 3 и 4 узла соответственно. Масса российского аппарата с аккумуляторными батареями — 34 кг (у немецкого — по 40 и 42 соответственно). «Спрут» имеет рабочую глубину погружения — 60 метров. Более того, он выполнен на 100% из отечественных комплектующих, силовых агрегатов и аккумуляторных батарей.