ВС Белоруссии приведены в высшую степень готовности для отражения атак НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, являющийся главнокомандующим Вооруженных сил Республики Беларусь, отдал приказ о приведении войск в высшую степень боевой готовности, обосновывая это решение тем, что НАТО сосредоточила у границ страны мощную ударную группировку, а ряд западных политиков заявили о необходимости «присоединения части территории Белоруссии к Польше».

Подобное заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, который отметил, что польские войска готовы войти в регионы Белоруссии, которые ранее входили в состав Речи Посполитой, чтобы «защитить этнических поляков в Белоруссии». Он пояснил, что имеет в виду города Брест и Гродно, которые отошли в состав Белорусской ССР во время раздела Польши между Германией и СССР в 1940 году. Дуда полагает, что после вторжения польских войск данные территории «временно или на постоянной основе перейдут под протекторат Польши». А мы помним, что эти территории отошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны, были закреплены соответствующими международными договорами и многие десятилетия не подвергались сомнению и ревизии, однако вот пришло время, когда Запад, как опытный шулер, решил достать из рукава очередную карту — находящуюся вне игры или, если быть точнее, вне международного права.

Существо такого заявления сводится к демонстрации осуществить вооруженную агрессию в отношении суверенного государства, опираясь при этом на события, которые отделены от нас, ныне живущих, несколькими поколениями. Однако история знает множество примеров, когда «старший брат» Белоруссии впрягался в помощь во время очередного агрессивного выпада поляков, всю дорогу зарившихся на Белую Русь. Получив по шеям от «старшего брата», поляки на время успокаивались, но, как видим, память их подводила всегда, из-за чего они раз за разом старательно наступают на старые грабли, раз за разом бьющие их по нерадивому лбу.

Оценивая ситуацию с передвижением войск НАТО по территории Польши и их массовое сосредоточение у границ Белоруссии, в республике впервые за 25 лет все вооруженные силы приведены в состояние полной боевой готовности.

«Что меня больше всего беспокоит — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — заявил Александр Лукашенко.

Для отражения очевидной агрессии сухопутные войска белорусской армии выведены в районы сосредоточения, откуда выдвигаются к государственной границе по планам своего боевого применения.

Ранее президент России Владимир Путин заверил белорусского лидера в готовности в рамках договоров о Союзном государстве и ОДКБ оказать любую поддержку Белоруссии в случае выявления внешних угроз военного характера. С учетом того, что вооруженные силы России и Республики Беларусь на периодической основе проводили совместные военные учения, в ходе которых отрабатывалось практическое взаимодействие сил при отражении внешней агрессии, следует полагать, что планы такой «поддержки» отработаны и могут быть введены в действие в любой момент.

Впрочем, сами по себе Вооруженные силы Белоруссии представляют собой достаточно серьезный кулак, который способен при необходимости расшибить немало западных лбов. В период распада СССР Белоруссии отошли две армии — 28-я общевойсковая и 7-я танковая, которые в более позднее время были переформированы в Западное и Северо-Западное оперативные командования, в состав которых вошли 6-я, 11-я и 120-я гвардейские механизированные бригады, 111-я артиллерийская бригада. Также в составе Вооруженных сил Республики Беларусь имеются свои Силы специальных операций, в состав которых вошли 38-я и 103-я воздушно-десантные бригады, 5-я бригада специального назначения и 33-й отряд специального назначения. То есть фактически по российским меркам войска Белоруссии представляют собой объединение армейского уровня, усиленное авиацией и средствами ПВО.

Авиация представлена истребительной и штурмовой авиабазами, имеющими на вооружении истребители МиГ-29 и Су-30СМ, а также штурмовики Су-25. ПВО состоит из двух радиотехнических бригад, пяти зенитно-ракетных бригад и трех зенитно-ракетных полков, которые имеют на вооружении зенитно-ракетные комплексы С-300П.

Ряд здравомыслящих экспертов в области применения вооруженных сил полагают, что обострение военной обстановки нацелено на разжигание в Белоруссии вооруженного конфликта с целью вовлечения в него Вооруженных сил Российской Федерации, что может связать по рукам действия России на других направлениях, а также может послужить основанием для введения дополнительных экономических и политических санкций. Со своей стороны в России полагают, что Белоруссия стала последним «буфером» между расширяющимся Североатлантическим альянсом и граница между Белоруссией и Польшей является некой «красной чертой», переход которой войсками НАТО может повлечь со стороны России любое военное вмешательство, вплоть до применения тактического ядерного оружия по объектам НАТО в Европе.

Будем надеяться, что здравомыслие в головах западных политиков возобладает, ибо в противном случае ответ заставит их плакать и горько сожалеть о содеянном.