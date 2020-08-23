Эксперты оценили вероятность выплаты семьям по 10 тысяч рублей в августе

Москва, 23 августа. Граждане России в июне и июле получили по 10 000 рублей выплат на детей в качестве помощи во время пандемии. Еще в конце июля стал актуальным вопрос: а будут ли выплаты в августе? Свое мнение озвучили эксперты.

Сенатор Валерий Рязанский отметил, что выплаты требуют серьезных бюджетных трат – речь идет о сотнях миллиардов рублей. По мнению парламентария, августовские выплаты возможны, но для этого должно быть принято политическое решение.

«В условиях, когда страна по известным всем объективным причинам несет большие экономические потери, найти деньги в текущем бюджете будет сложно. Я бы не стал сильно обнадеживать наших граждан», — заявил Рязанский.

Он допустил, что власти в регионах могут оказать помощь нуждающимся семьям, например, со школьными сборами. Маловероятно, что в третий раз будут «веерные» выплаты по 10 000 рублей.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников позитивно отнесся к тому, если будут августовские выплаты. Он обратил внимание, что почти в 40% малообеспеченных семей есть дети от 7 до 16 лет. Денежная помощь к началу учебного года очень пришлась бы кстати.

«Будет ли такое решение принято, зависит от проекта бюджета следующего года. Впоследствии придется перестраивать всю социальную политику, но разовая помощь в настоящее время необходима», — поделился мнением эксперт.

По его мнению, помочь людям надо, учитывая, что в некоторых семьях по два ребенка-школьника, соответственно, подготовка к новому учебному году обойдется им еще дороже.

Доктор экономических наук Игорь Николаев выразил предположение, что раздавать деньги, как в июне и июле, власти не будут. Он считает, что экономия бюджетных средств будет обусловлена тем, что цены на углеводороды и объемы экспорта сырья пока не восстанавливаются.