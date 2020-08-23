Легкоступова перед смертью объявила, что готова перейти в мир мертвых

Москва, 23 августа. Ушедшая из жизни исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова говорила священнику о готовности перейти в мир мертвых.

Одно время певица работала начальником Феодосийского городского отдела культуры, перед этим успешно пройдя конкурсный отбор. Ее пригласили на интервью. Примечательно, что Легкоступова тогда появилась перед журналистами в черных одеяниях со скелетами и черепами, тем самым повергнув в шок и оператора, и интервьюера.

У исполнительницы поинтересовались, почему она решила выбрать такую одежду. Она призвала не переживать и пояснила, что следует трендам. Выяснилось, что Легкоступова говорила священнику о готовности перейти в мир мертвых.

«Я советовалась по этому поводу со священником, на что он мне ответил, что я могу носить такие вещи. А мрачная символика говорит о том, что я абсолютно не боюсь перейти из мира живых в мир мертвых», — объявила Валентина Легкоступова.

Ранее певица Азиза объяснила, почему прощание с ее подругой и коллегой Валентиной Легкоступовой закончилось скандалом, и призналась, что с трудом верит в происходящее. Не может поверить во внезапную смерть артистки и певица Ольга Зарубина. В беседе с телеканалом «360» она рассказала, каким человеком была Валентина Легкоступова.