В России за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

Москва, 23 августа. В России за сутки скончались 73 человека с коронавирусом, заявили в оперативном штабе, отслеживающем ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России. Полностью выздоровели 3126 человек.

Ежесуточный прирост новых случаев заболевания составил 4852, 23,6% не имели клинических проявлений болезни. Лидерами по числу новых случаев COVID-19 стали Москва (611), Петербург (180), Подмосковье (164), Свердловская область (129) и Ставрополье (126).

Всего с начала эпидемии коронавируса в России было выявлено 956 749 случаев новой коронавирусной инфекции, 770 639 из них выздоровело, 16 383 скончались. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в РФ было проведено более 34,4 миллиона тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остается 218 761 человек.