Лондон, 23 августа. Видео победного удара российского боксера Александра Поветкина в поединке с британцем Диллианом Уайтом появилось в Сети.

На кадрах можно видеть, как во время пятого раунда Уайт наносит россиянину прямой правый удар, но он ловко уходит от него и левым апперкотом отправляет Диллиана в нокаут. Ролик опубликовал телеканал «360».

Как сообщалось ранее, бой Поветкина и Уайта прошел в городе Брентвуд. По его итогам россиянин стал временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Следующий противник Поветкина будет определен после боя Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером. Поединок британца и американца пройдет в декабре этого года.