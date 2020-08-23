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Симоньян впервые показала, как выглядят ее дети

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Симоньян впервые показала, как выглядят ее дети

Москва, 23 августа. Редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян впервые продемонстрировала лица своих детей, опубликовав архивное видео.

Отметим, что раньше она выкладывала кадры с их участием, но лица были скрыты с помощью «солнышек».

Сейчас же общественность смогла увидеть, как выглядели маленькие сын Баграт и дочь Марьяна.

«Не удивляйтесь, что дети такие маленькие — это очень старые видео», — прокомментировала публикацию автор поста.

Симоньян также поделилась контактами учительницы английского, которая качественно учит языку детей и взрослых.

 

Симоньян впервые показала, как выглядят ее дети

Пользователи пришли в восторг от малышей, отмечая, что танцующие дети пошли талантом в родителей.

«Чудные талантливые детки. Да и есть, в кого!» — написала фолловер.

«Маргарита, какие у вас чудесные дети. Все лучшее от вас и от Тиграна», — выразила восхищение подписчица.

«Какие классные детки! Умницы и красавицы, как мама. Счастья им и здоровья! От всей души», — пожелала пользовательница.

Напомним, что Маргарита Симоньян родила троих детей от режиссера Тиграна Кеосаяна. О рождении третьего ребенка – девочки Маро она сообщила пользователям соцсетей осенью 2019 года и попросила мир быть к ней добрее, пишет «Подмосковье сегодня».

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