В Сети появился тизер нового фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном

Москва, 23 августа. Зрителям показали первый тизер новой супергеройской кинокартины о Бэтмене, главную роль в которой сыграл Роберт Паттинсон. Премьера состоялась в рамках DC Fandome, ролик также был опубликован на официальном YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.

Отмечается, что в новом фильме также снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Джейми Лоусон и Колин Фаррел. Режиссером киноадаптации популярной серии комиксов о Бэтмэне выступил Мэтт Ривз, который также участвовал в написании сценария фильма.

В описании к тизеру указано, что фильм выйдет на широкий экран 1 октября 2021 года, в России премьера состоится 30 сентября.

Ранее кинокомпания, занимающая производством нового фильма о Бэтмене, заявила, что съемки фильма были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Съемочный процесс возобновили спустя две недели после сообщения о паузе.

Напомним, что американская студия Warner Bros. в 2021 году планирует показать анимационный фильм о советском Супермене. Картину намерены снять по мотивам комикса «Супермен: Красный сын». По сюжету комикса ракета с новорожденным Суперменом приземляется не в США, а в СССР, передает «Царьград».