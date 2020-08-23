Запад перестал смеяться над «золотой стратегией» РФ

Москва, 23 августа. Экономист Дмитрий Адамидов объяснил изменение отношения Запада и США к деятельности РФ по наращиванию золотого запаса страны.

Большинство западных экспертов изначально скептически относились к «золотой стратегии» России и надсмехались над антисанкционной стратегией страны. Она заключалась в том, чтобы минимизировать валютные риски с помощью наращивания физического золота в запасах Российской Федерации.

В беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня» экономист Дмитрий Адамидов подробно объяснил, почему Запад перестал смеяться над РФ из-за ее «золотой стратегии». Он напомнил о ситуации, которая происходила несколько лет назад. Тогда «именно Западная Европа и Соединенные Штаты Америки смеялись над Российской Федерацией, Китаем и другими странами, которые наращивали объемы золота в своих резервах».

Эксперт заметил, что в то время золотые активы стоили мало, а это несло за собой определенные финансовые риски. Россия, которая приняла решение планомерно реализовывать «золотую стратегию», не прогадала и заметно увеличила свои запасы.

«Теперь золото подорожало, а вместе с его стоимостью вроде бы выросли резервы», — объяснил Адамидов.

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