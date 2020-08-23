Калашникова призвала молиться за здоровье теряющего слух Корчевникова

Москва, 23 августа. Модель, телеведущая и певица Анна Калашникова призналась, что у ее коллеги Бориса Корчевникова наступил непростой период в жизни. Она призвала молиться за здоровье «глухого» телеведущего.

В Сети появились новости, что ведущий программы «Судьба человека» перенес тяжелую операцию, после которой начал медленно терять слух. Калашникова прокомментировала эти сообщения. Выяснилось, что телеведущая знала тайну своего коллеги. Она рассказала, что проблемы начались 13 лет назад. Тогда у Корчевникова было диагностировано онкологическое заболевание.

На тот момент, по словам Анны Калашниковой, опухоль была доброкачественной, и врачи предложили ее удалить. Но операция оставила свой отпечаток на организме телеведущего.

«Среди вероятных диагнозов чаще всего называется рак. А в качестве возможного последствия — потеря слуха», — указала Калашникова.

Модель не стала обсуждать, насколько серьезны проблемы у Бориса, и призвала его с мужеством преодолевать все трудности и жизненные невзгоды.

Ранее Калашникова рассказала секрет своей карьеры. По словам артистки, она не сразу стала востребованной актрисой. Как пояснила актриса, когда она только начала сниматься на телевидении, ее убеждали в том, что это увлечение ей не нужно.