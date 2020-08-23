Захарова порадовала поклонников фотографией в купальнике

Москва, 23 августа. Актриса Елена Захарова решила провести летний отдых в Крыму. Она опубликовала фотографию в красном вязаном бикини на фоне бирюзового моря. Ее фигура понравилась подписчикам Instagram.

По словам девушки, она настолько любит море, что не успевает, как правило, посещать СПА-процедуры. Однако на этот раз решила не упускать возможность.

«Обычно на отдыхе я не успеваю зайти в СПА, потому что для меня море — лучшее место для восстановления организма! Но в этот раз решила сделать исключение и пройти программу для повышения иммунитета!» — написала звезда.

По словам знаменитости, ей очень нравятся ароматерапия и лечение грязью.

Многим девушкам понравился купальник Захаровой. Что касается мужской половины, то они осыпали комплементами самого автора публикации, отмечая ее отличную фигуру, и желали ей всего самого лучшего.

«Спасибо тебе чудесную фотографию. Пусть в твоей жизни будет радость и всегда хорошее настроение», — написали поклонник.

Некоторые подписчицы попросили знаменитость рассказать, как ей удается сохранить прекрасную форму.

«Лена, вы красавица! Расскажите, пожалуйста, может вы придерживаетесь каких-то диет?» — поинтересовалась фолловер.

Напомним, что в середине августа беременная певица Наталья Подольская продемонстрировала свое фото в купальнике. По ее мнению, подобный кадр ей нужно было опубликовать пораньше, сообщает «Подмосковье сегодня».