Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Москва, 23 августа. Известная певица Азиза объяснила, почему прощание с ее подругой и коллегой Валентиной Легкоступовой закончилось скандалом.

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал. Также некоторые обратили внимание на то, что сложившаяся неприятная ситуация во время прощания с Легкоступовой оставила певицу без аплодисментов, и сделали вывод — похоронили Валентину «не по-людски».

Азиза попыталась оправдать родственников Легкоступовой. По ее словам, все дело в технических моментах и ограниченных финансах.

«Валентину кремировали. Гроб в этом случае невозможно вынести на улицу или куда-то еще. Он сразу уходит под пол вместе с техническим сооружением, на котором стоит! Так произошло и с Валентиной», — сказала Азиза и призвала «не казнить» близких Легкоступовой.

Она добавила, что похороны близким Легкоступовой обошлись дорого. Азиза считает, что они прошли вполне достойно.

Напомним, Азиза на похоронах своей подруги и коллеги Валентины Легкоступовой призналась, что с трудом верит в происходящее. Ей казалось, что лежащая в гробу артистка откроет глаза и скажет: «Азизка, привет!».