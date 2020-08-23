Названо имя несостоявшегося звездного свидетеля по делу Ефремова

Москва, 23 августа. Актер Алексей Горбунов мог стать свидетелем по делу Михаила Ефремова. Втянуть в эту историю артиста собирался бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

По задумке скандального юриста, Горбунов должен был рассказать в суде, что Ефремов 8 июня спешил в больницу именно по его просьбе.

Напомним, версию о том, что артист сел за руль в пьяном виде, потому что якобы торопился помочь некоему приятелю, чьи родственники попали в больницу, Пашаев озвучивал еще в конце июня. Правда, имя Горбунова никак не фигурировало. В дальнейшем Пашаев несколько раз корректировал эту историю, заявляя, что его подзащитный в день аварии напился из-за смерти друга.

По данным «Московского комсомольца», когда адвокат снова «переобулся», Горбунов отказался участвовать в судебном процессе, чтобы не связывать свое имя с этим уголовным делом. Пашаев же продолжил поражать суд новыми поразительными версиями о том, что Ефремов не был за рулем джипа в день ДТП, об «ослеплении лазером» и «вбросе отравляющих паров».

В конце концов Ефремов принял решение отказаться от его услуг. Известный адвокат Генрих Падва в беседе с телеканалом 360 прокомментировал это решение актера, признавшись, что «счастлив, что Миша опомнился и отказался от этого адвоката Пашаева, который <...> не адвокат, а просто мошенник».