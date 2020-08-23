Уникальные боевые модули для легких катеров ВМФ начали испытывать в России

Москва, 23 августа. Новые боевые модули для вооружения легких катеров ВМФ РФ переданы на испытания. Этот класс двухплоскостных дистанционно управляемых платформ в настоящее время не имеет конкурентов.

«Продукт получился высокого качества, можно даже сказать, что одним из лучших на мировом рынке», — подчеркнули представители «Уралвагонзавода», входящего в концерн «Ростех».

В компании также обратили внимание, что эти модули используются и в роботизированных охранных системах, которыми занимается Минобороны РФ.

Как отмечает РИА Новости, первая презентация двухплоскостного дистанционно управляемого боевого модуля состоялась в 2016 году на форуме «Армия». Создатели модуля оснастили его 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд», лазерным дальномером, телевизионным и тепловизионным каналом прицела.