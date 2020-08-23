Кедми призвал белорусов помнить о реальном отношении Польши и Литвы к ним

Москва, 23 августа. Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» и политолог Яков Кедми считает, что у Польши и Литвы нет права диктовать Белоруссии условия политической жизни. Он поставил на место Польшу и Литву в вопросе «заботы о Белоруссии»

Эксперт с иронией отметил, что «очень тронут заботой» от Литвы и Польши в отношении Белоруссии и народа республики после проведения выборов президента. Политолог добавил, что для поляков и литовцев белорусы были людьми второго сорта и «рабочим скотом». Только советскую эпоху Кедми назвал временем, когда белорусы были на равных с другими народами.

Как пояснил эксперт в эфире «Соловьев LIVE», Белоруссия была республикой «с самым высоким в СССР процентом оборонных и наукоемких предприятий».

«И эта база позволяет Белоруссии существовать сегодня. И тут приходят люди, которые говорят: нет, выбросьте это все, и поляки с литовцами, которые всегда вас мордовали, скажут, как вам жить», — с возмущение указал Яков Кедми.

Политолог призвал белорусский народ обратить внимание на нынешнее состояние Польши и Литвы, а также не забывать о реальном отношении поляков и литовцев к себе.

«Они что, самостоятельны? Они независимы? Они могут сами себя обеспечить? Литва может существовать без дотаций? А Польша может? Она получила последние 7 миллиардов евро — дальше на что она будет жить?» — задал ряд вопросов эксперт.

Политолог подчеркнул, что и Польша, и Литва «уничтожили всю свою промышленность, их население покидает страны».

«И они будут заботиться о Белоруссии? Кто в это верит, кто им даст это? И они считают, что белорусы — такой примитивный народ, эти «вечные друзья» белорусского народа?» — резюмировал эксперт.

Ранее Кедми объяснил, почему Белоруссия навсегда потеряна для Запада. По его словам, поведение Александра Лукашенко вызвало у Запада ощущение слабости белорусского лидера, и они решили повторить украинский сценарий в Минске. Однако их ставка не сыграла.