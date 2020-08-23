Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса в Москве

Москва, 23 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции нового типа в Москве.

Ситуацию с распространением COVID-19 в российской столице можно назвать хорошей с точки зрения стабильности, сказал мэр столицы в интервью передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.

«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то серьезного всплеска по заболеваемости, с одной стороны», — указал Собянин.

Он также добавил, что ежедневно выявляется порядка 700 новых случаев заражения коронавирусом, а госпитализируются от 300 до 400 пациентов. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что проблема остается, по крайней мере, до вакцинации, заметил мэр Москвы.

«Имею в виду вакцинацию уже от коронавируса, полную, массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие»,— резюмировал он.

Инфекция COVID-19 стремительно распространилась по всему миру. Вспышка заболевания произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса во всем мире. Страны, где были выявлены случаи заболевания, приняли ряд ограничительных мер для предотвращения распространения заболевания. Сейчас превентивные меры поэтапно отменяются, исходя из эпидемиологической ситуации.

Сейчас эксперты продолжают изучать вирус и пытаются понять его происхождение. Экономист, академик РАН Сергей Глазьев ранее поделился своим мнением на этот счет, передает «Царьград». С его точки зрения, «коронавирус создан рукотворно».

Напомним, в России уже зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Она прошла необходимые испытания. Планируется, что в течение нескольких месяцев она будет запущена в широкий оборот.