Режим КТО введен в селе Троицкое в Ингушетии

Магас, 23 августа. Режим контртеррористической операции введен с 08.00 утра на территории села Троицкое в Ингушетии, сообщили в оперативном штабе республики.

Решение о ее проведении было принято начальником УФСБ России по Ингушетии генерал-майором Сергеем Чернышевым. Район проведения спецоперации ограничен административными границами этого населенного пункта.

В оперштабе подчеркнули, что обстановка находится под контролем, и призвали граждан «не допускать хаоса и массовых беспорядков» и не мешать действиям правоохранителей.