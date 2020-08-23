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Режим КТО введен в селе Троицкое в Ингушетии

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Режим КТО введен в селе Троицкое в ИнгушестииМагас, 23 августа. Режим контртеррористической операции введен с 08.00 утра на территории села Троицкое в Ингушетии, сообщили в оперативном штабе республики. 

Решение о ее проведении было принято начальником УФСБ России по Ингушетии генерал-майором Сергеем Чернышевым. Район проведения спецоперации ограничен административными границами этого населенного пункта.

В оперштабе подчеркнули, что обстановка находится под контролем, и призвали граждан «не допускать хаоса и массовых беспорядков» и не мешать действиям правоохранителей.

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