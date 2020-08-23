Москва, 23 августа. «Антиковидную» пропускную систему создали в России специалисты холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию Ростех). Новый комплекс получил название «Зоркий». Он может распознавать, надел ли сотрудник защитную маску, и принять решение, пускать ли его на рабочее место.

Планируется, что эта система сможет увеличить безопасность на фоне сложных эпидемиологических условий. У нее высокая дальность действия, а это большой плюс для компаний и организаций с большим количеством людей.

Как уточняет «ФедералПресс», при занесении всех сотрудников в специальную базу, «Зоркий» сможет самостоятельно принять решение о допуске сотрудника на работу еще до того, как человек приложил свой пропуск. Умные датчики комплекса также могут проверить, надеты ли на сотруднике средства индивидуальной защиты, например, маска.

Оповещать оператора «Зоркий» может только в случае необходимости, в основном свою деятельность он может вести самостоятельно. Таким образом, это минимизирует человеческий фактор. На рынок новая система должна поступить в ближайшем будущем.