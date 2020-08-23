Заказчик избил московского курьера и отнял у него самокат и смартфон

Москва, 23 августа. Дерзкое ограбление курьера совершено в Москве. Заказчик избил доставщика палкой, после чего отнял у него электросамокат и смартфон, сообщает «РЕН ТВ».

Преступление было совершено на юге Москвы 21 августа. Прохожие услышали крики о помощи и вызвали правоохранителей. Прибывшая на место полиция обнаружила избитого курьера. Мужчина сообщил, что доставлял электросамокат покупателю. Заказчик жестоко избил курьера вместо того, чтобы расплатиться. Заодно злоумышленник присвоил себе самокат и мобильный телефон доставщика. Сумма ущерба оценивается в 58 тыс. рублей.

У пострадавшего мужчины диагностировано сотрясение мозга и перелом правой голени. Вскоре преступника удалось задержать. Им оказался другой курьер. В отношении его было открыто уголовное производство по статье «Разбой».

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