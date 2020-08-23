США выделят Украине еще 4 млн долларов на «эффективное правосудие»

Вашингтон, 23 августа. Вашингтон выделит Киеву еще 4 млн долларов для создания «условий эффективного правосудия». Помощь будет оказана в рамках программы по продвижению судебной реформы на Украине. Она началась еще в 2016 году, но зато это время, по мнению экспертов, доверие украинцев к судам в их стране не прибавилось.

Средства выделит Агентство США по международному развитию. Таким образом, максимальная стоимость контракта по созданию системы «Нового правосудия» на Украине будет увеличена c 21 193 693 долларов до 25 193 693 долларов, а дата окончания срока действия контракта с 7 февраля 2021 года на 30 сентября 2021 года. Реализацией программы продолжит заниматься компания Chemonics International.

По мнению политолога Иван Мезюхо, истинная цель американской программы состоит в том, чтобы контролировать судебную систему Украины через НКО и гражданских активистов.

«Этим делом USAID и другие американские структуры занимаются на Украине десятилетиями. Мы видели, к чему привела активность США в стране в 2013—2014 годах», — напомнил эксперт в беседе с телеканалом RT.

Мезюхо отметил, что хотя у Штатов сейчас немного ослаб интерес к Украине, но свои проекты там американцы сворачивать не собираются и действует на перспективу.