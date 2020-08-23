Большинство российских школьников стали ценить очное обучение

Москва, 23 августа. Российские школьники рассказали, какой формат обучения они предпочитают. Онлайн-школа Skysmart провела среди учащихся опрос, результаты исследования оказались в распоряжении RT.

Согласно результатам опроса, почти половина школьников (49%) стали больше ценить очное обучение после внедрения удаленного формата на фоне пандемии коронавируса. Противоположное мнение высказали 24% респондентов, еще 27% детей затруднились с выбором ответа.

Каждый пятый школьник (20%) высказался в пользу частично дистанционного образования, передает RT. Но при условии, что цифровые инструменты будут корректно работать, а ученики будут обеспечены персональными компьютерами и доступом в Интернет.

Среди плюсов очного обучения дети отмечают то, что учителя лучше объясняют материал (30%). 29% респондентов считают важным живое общение с одноклассниками, еще 11% высказались за живое общение с педагогами.

Ранее директор петербургского лицея Константин Тхостов в эфире конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал об изменениях в новом учебном году. Он отметил, что акцент будет сделан на гигиене. По его словам, школы Петербурга готовы обеспечить очный режим обучения детей. При этом директор призвал родителей также ответственно подойти к этому процессу.