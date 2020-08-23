Похудевшая на карантине Мария Миронова «подсела» на сладкое

Москва, 23 августа. Актриса Мария Миронова призналась, что за несколько месяцев самоизоляции пристрастилась к сладкому. Соответствующую запись артистка разместила в соцсети Instagram.

С поклонниками похудевшая 47-летняя Миронова поделилась не только гастрономическим откровением, но и новым фото.

«За несколько месяцев карантина со мной произошли странные метаморфозы. Никогда не любила сладкое, просто искренне не любила, теперь все иначе…», — написала Миронова, отметив, что «в течение трех месяцев всеобщего сидения дома» количество проданных сладостей увеличилось в два раза.

Многие подписчики заметили, что мать двоих сыновей, младшему из которых исполнится всего годик, за время пандемии умудрилась похудеть.

«Такая фигурка с маленьким ребенком! Просто восторг!», «Мария, похудела, похорошела, не узнать в хорошем смысле», «Какой тростиночкой стала!» — писали поклонники.

Ранее бывший возлюбленный актрисы, врач-онколог Дмитрий Барановский в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказал о своем романе со звездой.

Мужчина признался, что они «свободно себя чувствовали вдвоем» только в Италии. По словам врача, мать Мироновой — актриса Екатерина Градова — разрешила им пожениться лишь при условии, что пара проживет вместе год. Однако чета смогла просуществовать только пять месяцев.