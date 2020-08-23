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Внучка Пугачевой поразила подписчиков Орбакайте трюками на трапеции

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Внучка Пугачевой поразила подписчиков Орбакайте трюками на трапеции

Москва, 23 августа. Восьмилетняя внучка Аллы Пугачевой Клавдия Земцова удивила своими способностями. Дочь Кристины Орбакайте увлеклась воздушной гимнастикой, освоив трюки на трапеции.

«Моя смелая и любопытная Клавуся решила освоить трапецию», — пишет Кристина Орбакайте в Instagram.

Певица опубликовала видеозапись с упражнениями своей дочери. Ролик вызвал восторг у подписчиков Орбакайте.

«Вот это да! Какая молодец!» — пишет natali_voroneva.

«Молодец, смелая! У меня сердце уже было в пятках», — комментирует gale4ka975.

«Дух захватывает, умничка», — отмечает snegur04ka.

«Смелая Клавуся!» — написала ellen_barykina.

«Смелая, ловкая, сильная и такая хрупкая девчуха, просто молодчина», — оставила комментарий cher_inna.

Ранее Кристина Орбакайте опубликовала сравнительное фото своей дочери Клавдии и себя в том же возрасте. Шоумен Максим Галкин и певица Любовь Успенская сошлись во мнении, что девочка — копия мамы.

Недавно Алла Пугачева определилась со своей преемницей на сцене. Примадонна пришла к выводу, что достойно сменить ее на российской эстраде сможет внучка Клавдия. Девочка уже выбрала себе псевдоним Claudia и официально начала музыкальную карьеру. Кристина Орбакайте в своем Instagram сообщила, что ее дочь записала песню на испанском языке Ser Amigos.

Источник: Instagram
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