Наркологи объяснили разницу между женским и мужским алкоголизмом

Москва, 23 августа. Мужской и женский алкоголизм схожи и имеют одинаковые этапы развития, однако существует ряд отличий. Об этом сообщает «Медикфорум» со ссылкой на наркологов.

Как отмечают специалисты, развитие алкоголизма у женщин происходит значительно быстрее. Мужчины в среднем становятся алкоголиками за 10-15 лет, а женщины всего за 3-5 лет. При этом женщинам также требуется больше времени, чтобы побороть зависимость от спиртного.

Наркологи говорят, что представительницы женского пола более склонны к осознанию проблем с алкоголем и чаще обращаются за помощью к специалистам. Мужчины же очень редко признают наличие зависимости и не прибегают к услугам профессионалов.

Ранее сообщалось, что самый высокий уровень заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая алкогольную зависимость, был зафиксирован на Чукотке. Среди лидеров по числу новых выявленных случаев алкоголизма также присутствуют Ненецкий АО, Пензенская, Сахалинская и Магаданская области. Самый низкий уровень зафиксирован в Ингушетии, Чечне и Дагестане.

Недавно американские ученые выяснили, люди с какой группой крови более склонны к чрезмерному употреблению спиртного. Эксперты пришли к выводу, что большинство людей с алкогольной зависимостью имеют вторую группу крови.