Составлен список вредных при употреблении в сыром виде продуктов

Анкара, 23 августа. Специалисты назвали продукты, употреблять которые в пищу в сыром виде вредны для организма. Список публикует турецкое издание Sabah .

В первую очередь не рекомендуется есть не прошедшие термическую обработку сосиски. В них могут содержаться опасные бактерии (листерии), которые способны вызвать отравление и нарушить работу пищеварительной системы.

К опасным в сыром виде продуктам также отнесли фасоль. Она нередко содержит токсичные вещества, устраняемые термическим воздействием. Без соответствующей обработки фасоль может нарушить работу ЖКТ.

Вредны для здоровья сырой картофель и креветки. В последних могут содержаться пестициды, так как креветок выращивают на фермах и во избежание распространения инфекций обрабатывают специальными средствами.

В вопросе картофеля обращать внимание стоит на его состояние и хранение. Обычно это совершенно безопасный корнеплод, но если после долгого хранения картофель начинает прорастать, бактерии на ростках попадают в клубень и сохраняются в нем, даже если ростки срезать.

Кроме того, эксперты не советуют есть в сыром виде грибы, ревень, миндаль, маниок и побеги бамбука.

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