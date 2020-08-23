Кондуктор и пассажирка трамвая подрались из-за маски в Кузбассе

Кемерово, 23 августа. Кондуктор и пожилая пассажирка трамвая устроили драку из-за маски в Новокузнецке. Об этом сообщает портал VSE42.Ru.

По словам очевидцев, маска у пожилой женщины была, но надевать ее пассажирка не стала. Отказ женщина объяснила тем, что страдает астмой. Это вызвало гнев кондуктора, который подставил пассажирке подножку.

В результате завязалась драка. В ходе которой водитель трамвая выкрикивал оскорбления в адрес пассажирки. Разнять дерущихся попытался один из пассажиров.

Ранее две женщины подрались на борту самолета авиакомпании American Airlines в США. По словам очевидцев, зачинщица конфликта отказалась надевать медицинскую маску, после чего ее попросили выйти из салона.