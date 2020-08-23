Двое детей стали жертвами ДТП под Волгоградом

Волгоград, 23 августа. Два ребенка погибли в результате ДТП в Волгоградской области, сообщает «РЕН ТВ».

Авария произошла 23 августа в Городищенском районе. Автомобиль, в котором находились дети, наехал на препятствие. Пострадали четыре ребенка, двое из них позже скончались от полученных травм. Детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма пьяный водитель за рулем ВАЗ сбил троих детей, которые шли по тротуару. Мужчина пытался объехать гору грунта, рассыпанную на трассе. Четырехлетняя девочка погибла на месте.