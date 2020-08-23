Аномальное тепло ожидается в ряде регионов России

Москва, 23 августа. Температура выше климатической нормы на 5-6 градусов прогнозируется на Дальнем Востоке в ближайшие дни. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как подчеркивает метеоролог, теплая погода ожидает Хабаровскую и Амурскую область, а также Приморский край.

«Очень теплая погода — до 28-30 градусов — на юге Хабаровского края, в Амурской области и Приморье. Это выше нормы градусов на 5-6», — информирует Вильфанд.

По его словам, теплая погода в перечисленных регионах сохранится в течение ближайших пяти дней.

Ранее Вильфанд сообщил о первых морозах на территории России. Согласно его прогнозу, в Якутии и Магаданской области ночные температуры понизятся до 7 градусов мороза. Также заморозки ожидаются в Оренбургской области.