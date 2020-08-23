Задержанный в Белоруссии вооруженный украинец объявлен в розыск в России

Минск, 23 августа. Вооруженный гражданин Украины, которого задержали с оружием на границе в Белоруссии, разыскивается в России из-за совершенной в Подмосковье кражи. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

В погранкомитете Белоруссии ранее сообщили, что 18 августа объявленный в розыск Россией 34-летний гражданин Украины был задержан в пункте пропуска «Новая Гута». Мужчина пытался въехать на территорию республики в автобусе. При обыске у него были обнаружены нож и револьвер под мелкокалиберный патрон.

«Фамилия этого мужчины Тимошенков. Он был объявлен в розыск из-за подозрения в совершении кражи в Московской области», — цитирует собеседника агентство.

Источник издания отметил, что мужчина был задержан по не связанным с вменяемыми в России преступлениями «иным делам».

В Пскове накануне был задержан экс-сотрудник Следственного комитета Белоруссии Андрей Остапович, который уволился на фоне протестных акций в стране. По данным СМИ, мужчина был задержан за незаконное пересечение российской границы.