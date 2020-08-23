Старшая сестра Трампа нелестно отозвалась о брате

Вашингтон, 23 августа. Старшая сестра президента США Дональда Трампа, отставной судья Мэриэнн Трамп-Бэрри считает брата недостойным доверия беспринципным человеком. Об этом со ссылкой на записанный тайно разговор Мэриэнн с племянницей главы Белого дома Мэри Трамп сообщает The Washington Post.

Дональд Трамп предложил в 2018 году отправить Бэрри на границу. Это произошло на фоне прибывавших в США масштабных потоков мигрантов. Во время беседы с племянницей отставной судья нелестно отозвалась о брате, так как в то время американская администрация придерживалась политики «нулевой терпимости», согласно которой мигрантов разлучали с детьми и привлекали к уголовной ответственности.

«У него нет принципов. Совершенно никаких. <...> Если ты религиозный человек, ты бы хотел помогать людям, а не заниматься вот этим», — заявила 83-летняя сестра президента США, отметив, что Трампу «нельзя доверять».

Имеющая докторскую степень по клинической психологии Мэри Трамп издала в июле книгу «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире», сообщила газета «Известия». Автор утверждает, что ее 74-летний дядя из-за негативного влияния семьи был лишен способности сопереживать людям. По ее словам, Дональд Трамп страдает от множества комплексов.

В основу книги племянница президента США положила беседу с его старшей сестрой. Сам Трамп назвал произведение лживым и ужасным.