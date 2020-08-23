Соловьев и Пашаев устроили перепалку из-за дела Ефремова

Москва, 23 августа. Телеведущий Владимир Соловьев устроил перепалку с Эльманом Пашаевым, экс-адвокатом актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Трансляция доступна на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

В эфире был показан документ, в котором говорилось, что на срезе подушки безопасности из автомобиля Ефремова были обнаружены пот и эпителиальные клетки. При этом специалистам не удалось установить происхождение клеток.

Адвокат хотел обратить внимание на неизвестные следы в автомобиле артиста. Но по мнению Соловьева, пункт, установивший следы ДНК Ефремова на подушке безопасности, перевешивал аргумент юриста. Телеведущий дословно зачитал Пашаеву вывод экспертов, после чего адвокат заявил, что Соловьев напомнил ему его в молодости, когда он работал корреспондентом.

«Я в своей молодости мог работать легко адвокатом. Я на восемь лет вас старше! Какая ваша молодость? Там, где вы учились, я там преподавал! Очнитесь!» — заявил в ответ Соловьев.

Эльман Пашаев в свою очередь демонстративно возмутился и призвал ведущего поговорить с «умными людьми». В ходе эфира адвокат также сообщил, что на руле машины не было найдено отпечатков пальцев Ефремова. При этом Пашаев не стал называть имя человека, который якобы находился за рулем в момент ДТП.

Ранее Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов больше не употребляет алкоголь. По его словам, он «готов инициировать анализы, чтобы это подтвердилось».

Напомним, пристрастие Ефремова к алкоголю стало причиной страшной трагедии. 8 июня артист в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил мини-фургон, водитель которого погиб в реанимации. По факту происшествия открыто уголовное производство.