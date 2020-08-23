Пушков оценил реалистичность предвыборных обещаний Байдена

Москва, 23 августа. Предвыборные обещания кандидата от демократов в президенты США Джо Байдена не более, чем риторика. Об этом у себя в Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он напомнил, что в своей предвыборной речи на съезде демократов Байден в случае победы пообещал покончить с коронавирусом, бедностью, изменениями климата и расизмом.

«Забыл лишь добавить, что обеспечит второе пришествие. Понятно, что эти обещания невыполнимы. Бедность не уйдет, COVID-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат», — комментирует выступление Байдена Пушков.

Напомним, кандидатура 77-летнего Джо Байдена на пост президента США была утверждена на съезде Демократической партии 18 августа. 21 августа Байден официально согласился баллотироваться на пост главы государства.

Президент США Дональд Трамп, известный своей привычкой давать прозвища политическим оппонентам, предложил называть своего предшественника Барака Обаму и работавшего с ним вице-президента Джо Байдена одним именем. Действующий американский президент решил их прозывать «Обайден».

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что Белый дом при действующем главе государства Дональде Трампе превратился в эпицентр хаоса. Он отметил, что США ждут «еще 4 года обвинений, гнобления и унижений» в случае переизбрания Трампа на пост президента.