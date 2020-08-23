Волочкова похвасталась роскошным отдыхом в Турции

Москва, 23 августа. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова отправилась с женихом в Турцию. Роскошным отдыхом танцовщица похвасталась в соцсети Instagram.

«В этот раз мне посчастливилось отдыхать в Турции. Я просто в восторге от сервиса, уюта, красивой виллы, моря, от внимания ко мне такого трогательного», — написала Волочкова в подписи к видео, на котором она нежится в море в красном бикини в стразах.

Танцовщица также поделилась красочными фото из бунгало, с пляжа и у бассейна. Она успела сменить несколько купальников, один из которых сверху до низу усыпан стразами. На некоторых снимках Волочкова традиционно демонстрирует фигуру и садится на шпагат.

«Фруктовое шпагаттини. В невероятном месте я отдыхаю!» — поделилась звезда.

Балерина отметила, что вкусно питается. Своим любимым блюдом она назвала «шпинат на пару с тертым сыром».

«Какое счастье оказаться на берегу моря! Забыть о заботах, отвлечься от всего и наслаждаться гармонией. Когда абсолютно не тревожит, что о тебе говорят, думают, судачат и выдумывают», — заключила Волочкова.

Ранее танцовщица рассказала, что отправилась в свадебное путешествие до церемонии бракосочетания. Волочкова опубликовала в соцсети снимок, сделанный в роскошном автомобиле. На фотографии балерина сидит, вытянув ноги, в разложенном кресле, в коротком кружевном платье и босоножках.

Имя загадочного жениха Волочкова по-прежнему хранит в тайне. На снимке балерина держит за руку мужчину, однако лицо ее избранника увидеть невозможно.