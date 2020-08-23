Ребенка насмерть придавило тракторным колесом в Хакасии

Красноярск, 23 августа. Четырехлетний мальчик погиб под огромным колесом от трактора в Хакасии, сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю.

Трагедия произошла 20 августа, когда местный житель с детьми выехал на природу около населенного пункта Советская Хакасия. Мужчина пошел кормить животных в крестьянском хозяйстве, а дети отправились на прогулку. Они обнаружили трактор, рядом с которым стояло снятое заднее колесо. Ребенок залез внутрь колеса, оно упало и насмерть придавило ребенка.

Следователи проводят проверку. По итогам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Якутии 11-летний мальчик был застрелен во время игры с ружьем. Трое детей проникли на территорию автомобильной стоянки и нашли ружье в салоне незапертого автомобиля УАЗ. Один из мальчиков взял оружие в руки и случайно выстрелил в товарища, который умер от ранения.