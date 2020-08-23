Военные ВСУ довели до самоубийства сослуживца-гея

Луганск, 23 августа. Соединения и воинские части ВСУ продолжают нести небоевые потери в Донбассе. Старший сержант ВСУ Фицик был доведен до самоубийства сослуживцами из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает Управление Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что инцидент произошел 20 августа в 14-й бригаде ВСУ.

«Поводом для сведения счетов с жизнью послужили моральные унижения военнослужащего из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Не выдержав постоянных унижений, в том числе с применением физической силы, старший сержант Фицик совершил акт суицида», — сообщили в Народной милиции ЛНР.

Фицик на протяжении семи месяцев выполнял боевые задачи в составе 93-й бригады ВСУ. Там знали о сексуальной ориентации старшего сержанта, но значения этому не предавали.

«После ротации Фицик изъявил желание остаться в зоне карательной операции в составе вновь прибывшей 14-й бригады ВСУ», — подчеркивают в ЛНР.

Согласно данным Народной милиции ЛНР, в отношении трех сослуживцев умершего военнослужащего было открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства.

Ранее Народная милиция ЛНР провела спецоперацию по закупке ракет противотанкового комплекса украинского производства «Скиф» у военнослужащих ВС Украины. На официальном YouTube-канале ведомства появились кадры оперативной съемки, где один из украинцев докладывает заказчику о готовности товара к сделке.