Парфюмер назвала уловки продавцов при продаже духов

Москва, 23 августа. Владелица парфюмерного ателье «Арома-образ», парфюмер Вероника Бруховецкая рассказала, как найти свой аромат и не попасться на маркетинговые уловки продавцов парфюма. Интервью со специалистом публикует радио Sputnik.

По словам Бруховецкой, на качество аромата его цена не влияет, так как стоимость может зависеть и от бренда. Поэтому «ориентироваться стоит только на свой нос», советует парфюмер.

Еще одна маркетинговая уловка для увеличения продаж заключается в делении ароматов на мужские и женские.

«Не существует деления ароматов по гендерному типу, мы используем одни и те же ингредиенты при создании условных мужских и женских духов. В профессиональной среде нет такого понимания. Так что женщины, например, могут спокойно покупать мужские духи, если им подходит аромат», — отметила специалист.

Бруховецкая также развенчала миф о том, что при выборе аромата помогает кофе. Его запах не освежает рецепторы, но является для мозга сильным раздражающим фактором. Парфюмер назвала действенные способы освежить рецепторы. К ним Бруховецкая отнесла зеленый чай, воду и свежий воздух.

В конце прошлого года вступило в силу распоряжение Правительства РФ об обязательной цифровой маркировке парфюма и духов, сообщило RT. С декабря 2019 года начался период поэтапного запуска проекта. Полный запрет на импорт и производство немаркированных духов будет введен 1 октября текущего года.