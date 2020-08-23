Определена победительница конкурса «Мисс Россия»

Москва, 23 августа. Многодетная мать Дарья Иванова из Нижегородской области стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2020». Церемония финала конкурса прошла в московском концертном зале «Астория», сообщает ТАСС.

«Я буду стремиться продвигать ценности этого замечательного конкурса: материнство и добро», — заявила Иванова во время вручения награды.

Титул «Миссис Россия Globe» достался главе строительной компании из Челябинска Екатерине Цветковой. Она будет представлять Россию на международном конкурсе Mrs. Globe в Китае.

Обладательницей номинации «Гран-При» стала Александра Черная из Московской области. Девушка владеет собственным брендом одежды с подогревом.

Титул первой вице-миссис Россия достался Татьяне Полонниковой из Новороссийска. Второй вице-миссис Россия стала Мария Копылова из Анапы. Третьей вице-миссис Россия судьи выбрали Юлию Пышкину из Великого Новгорода.

В финале конкурса выступили 35 участниц. На всех конкурсанток суммарно приходится 48 детей в возрасте от семи месяцев до тридцати лет.

В прошлом году победительницей «Миссис Россия» стала Екатерина Нишанова из Геленджика. При этом пользователи социальных сетей подвергли критике решение жюри и выразили несогласие с тем, что участницы конкурса достойны наград, отмечает «Лента.ру».