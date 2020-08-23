Суд обязал Трампа выплатить порноактрисе более 40 тыс. долларов

Вашингтон, 23 августа. Суд предписал президенту США Дональду Трампу оплатить расходы на адвоката бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс (Стеффани Клиффорд). Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Высший суд округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) ранее признал недействительным соглашение, согласно которому Клиффорд обязывалась хранить в тайне информацию о предполагаемой интимной связи с действующим президентом США в обмен на 130 тыс. долларов. Соответствующий иск бывшая актриса фильмов для взрослых подала в 2018 году, настаивая на том, что под договором не было подписи Трампа. Таким образом, суд встал на сторону Клиффорд.

Суд также отверг апелляцию адвокатов Трампа касательно того, что президент США якобы не был фигурантом этой сделки. Он обязал главу государства покрыть расходы истца на адвокатов. Как сообщает Associated Press, общая сумма расходов составляет 44,1 тыс. долларов.

Предполагаемая интимная связь Клиффорд и Трампа была в 2006-2007 годах. Во время президентской кампании в 2016 году адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тыс. долларов за неразглашение информации. В Белом доме это опровергают.

Ранее сообщалось, что астероид 2018 VP1 приблизится к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне выборов президента в США. Эксперты отмечают, что вероятность вхождения 2018 VP1 в атмосферу планеты составляет 1 из 240 (0,41%). 3 ноября запланированы выборы президента США, в которых за пост главы государства будут бороться Дональд Трамп и Джо Байден.