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Тауэрский мост в Лондоне сломался при разведении

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Тауэрский мост в Лондоне сломался при разведении

Лондон, 23 августа. Жители и гости Лондона запечатлели необычную для города картину: Тауэрский мост застрял при разведении на два часа.

В соцсетях люди, удивленные видом разведенного моста, делились фото и видео. Пешеходы около 16.00 (18.00 по московскому времени) долго ждали, когда мост позволит им пройти. Время шло, но ничего не менялось, передает телеканал «Мир 24».

Чуть позже полиция лондонского Сити в своем микроблоге в Twitter сообщила, что «Тауэрский мост в настоящее время закрыт для пешеходов и движения транспорта из-за механической неисправности». Желающим перебраться на другой берег Темзы советовали найти альтернативные маршруты.

После устранения неисправности мост вновь отрыли около 18.20 вечера (20.20 по московскому времени).

«Сегодня днем на мосту произошли технические неисправности и он был заблокирован в поднятом положении на некоторое время. Теперь он снова открылся. Спасибо всем тем, кто его починил», — говорилось в официальном аккаунте лондонской достопримечательности в Twitter.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в разгар пандемии коронавируса знаменитый уличный художник Бэнкси в защитном костюме спустился в метро Лондона и расписал вагон поезда. Он нарисовал в нем несколько чихающих крыс, которые должны напоминать о том, как важно надевать маски во время пандемии коронавируса.

В комментариях к ролику уже пошутили, что благодаря трудам художника в метро только что появился самый дорогой в мире вагон.

Источник: Мир 24
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