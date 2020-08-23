Тауэрский мост в Лондоне сломался при разведении

Лондон, 23 августа. Жители и гости Лондона запечатлели необычную для города картину: Тауэрский мост застрял при разведении на два часа.

В соцсетях люди, удивленные видом разведенного моста, делились фото и видео. Пешеходы около 16.00 (18.00 по московскому времени) долго ждали, когда мост позволит им пройти. Время шло, но ничего не менялось, передает телеканал «Мир 24».

So have been stood under a raised tower bridge for 15 mins now, hearing rumours it’s stuck! #towerbridge pic.twitter.com/mCmI1e8NyQ — Nicki Plews (@missnicki_p) August 22, 2020

Чуть позже полиция лондонского Сити в своем микроблоге в Twitter сообщила, что «Тауэрский мост в настоящее время закрыт для пешеходов и движения транспорта из-за механической неисправности». Желающим перебраться на другой берег Темзы советовали найти альтернативные маршруты.

⛔️ ROAD CLOSURE ⛔️



Tower Bridge is currently closed to pedestrians and traffic, due a mechanical fault. Mechanics are currently working hard to fix the bridge. Please find alternative routes. @Squarehighways @TfLTrafficNews — City of London Police (@CityPolice) August 22, 2020

После устранения неисправности мост вновь отрыли около 18.20 вечера (20.20 по московскому времени).

«Сегодня днем на мосту произошли технические неисправности и он был заблокирован в поднятом положении на некоторое время. Теперь он снова открылся. Спасибо всем тем, кто его починил», — говорилось в официальном аккаунте лондонской достопримечательности в Twitter.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в разгар пандемии коронавируса знаменитый уличный художник Бэнкси в защитном костюме спустился в метро Лондона и расписал вагон поезда. Он нарисовал в нем несколько чихающих крыс, которые должны напоминать о том, как важно надевать маски во время пандемии коронавируса.

В комментариях к ролику уже пошутили, что благодаря трудам художника в метро только что появился самый дорогой в мире вагон.